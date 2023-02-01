Не избавляйтесь от долларов! Валюта преподнесет сюрприз в ближайшее время

На фоне укрепления курса рубля и влиятельности Китая все чаще стали говорить о крахе доллара.
Эти новости порядком заставили нервничать некоторых россиян, что предпочитают хранить свои сбережения в иностранной валюте. А кое-кто не выдержал: побежал в обменники избавляться от американских денег.
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Делать это пока преждевременно. Финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов заявил, что доллар преподнесет нам сюрприз: никуда не исчезнет с мирового рынка.
Эксперт убежден, что США все-таки имеет крупнейшую экономику в мире. Она в какой-то степени будет подорвана, но точно не уничтожена, поэтому абсолютного краха доллара в России не стоит ждать.
Источник: «Известия».