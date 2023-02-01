С какими именами женщины самые успешные: в них заложен код денег

Многие верят, что, давая ребенку имя, в него вкладывается определенный код судьбы. Есть имена, которые несут доброту, есть те, что приносят беду, а также те, что помогают благосостоянию человека.
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Марины — часто очень работящие женщины, своим трудом они нередко добиваются многого и достигают необходимого уровня благосостояния.
Ольги ярко проявляют себя как бизнес-леди, у них острый коммерческий ум, который рано или поздно придумает какое-то прибыльное дело.
Ирины не только часто очень талантливы, но и обладают страстью к богатству. Их ничто не остановит перед мечтой.
Анны не так практичны, как Ирины, предпочитая выбирать работу, которая им просто нравится. Однако они настолько любят свой труд, что рано или поздно добиваются в карьере больших успехов.
Источник: sport24.ru.