Центробанк заставил нервничать россиян: показали честные цифры по курсу доллара — это не деньги

Центробанк заставил нервничать россиян: показали честные цифры по курсы доллара – это не деньги

Доллар. Фото: Global Look Press

Никто не ожидал такого положения дел.

В 2023 году вряд ли получится заработать на долларовых вложениях, фактически они станут бессмысленными.

Именно такие выводы можно сделать, взглянув на обнародованные Центробанком РФ цифры о доходности валютных вкладов.

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Так, в феврале прибыль долларовых вкладов будет дорастать до 0,044–1,515%. Конечно, это не деньги. Наверняка те, кто имеет подобные счета, сейчас сильно нервничают.

Даже если увеличить срок вклада до 90 дней, доходность получится в 3,332%.

Источник: konkurent.ru.

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