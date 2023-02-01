Центробанк заставил нервничать россиян: показали честные цифры по курсу доллара — это не деньги

В 2023 году вряд ли получится заработать на долларовых вложениях, фактически они станут бессмысленными.
Именно такие выводы можно сделать, взглянув на обнародованные Центробанком РФ цифры о доходности валютных вкладов.
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Так, в феврале прибыль долларовых вкладов будет дорастать до 0,044–1,515%. Конечно, это не деньги. Наверняка те, кто имеет подобные счета, сейчас сильно нервничают.
Даже если увеличить срок вклада до 90 дней, доходность получится в 3,332%.
Источник: konkurent.ru.