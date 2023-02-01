Один простой ингредиент: как сделать чашку утреннего кофе максимально полезной

Исследования Копенгагенского университета показали способ превратить утренний кофе в «элексир молодости».

В черном кофе содержится большое количество полифенолов, которые предотвращают повреждение клеток. Проще говоря, кофе может продлить жизнь.

Однако полифенолы из кофе плохо усваиваются организмом. Но один простой ингредиент — и проблема решена. При добавлении в кофе молока эффективность полифенолов повышается в два раза.

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