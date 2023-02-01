Один простой ингредиент: как сделать чашку утреннего кофе максимально полезной

Кофе

Кофе. Фото: Global Look Press 

Напиток богат полифенолами. Однако человеческому организму трудно усвоить вещество.

Исследования Копенгагенского университета показали способ превратить утренний кофе в «элексир молодости».

В черном кофе содержится большое количество полифенолов, которые предотвращают повреждение клеток. Проще говоря, кофе может продлить жизнь.

Однако полифенолы из кофе плохо усваиваются организмом. Но один простой ингредиент — и проблема решена. При добавлении в кофе молока эффективность полифенолов повышается в два раза.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Поскольку люди не усваивают все полифенолы, многие исследователи изучают, как улучшить их усвоение», — отметил представитель университета Ниссен Лунд в беседе the-sun.com.

Напомним, ранее были названы пять сытных завтраков, идеальных для зимнего периода.

Читайте также