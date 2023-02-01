Отмена проездных: эксперт рассказала об изменениях, коснувшихся пенсионеров в феврале

В Брянской области с первого числа проездные для пенсионеров действовать больше не будут. Зато появится льготная стоимость одного проезда. Цена поездки составит всего лишь 15 рублей. Однако действовать она будет только при оплате проезда картой «Мир».

В Ростовской области льготникам надо будет выбрать между оформлением бесплатного проезда в транспорте и выплатой в размере 1055 рублей в месяц на эти нужды. Правда перемен стоит ожидать не в феврале, а только в мае. Об этом сообщает primpress.ru.

Также вместо социальных проездных будет отдельная транспортная карта для пожилых граждан.