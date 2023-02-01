Эксперт рассказал, как не стать заложником маркетинговых уловок

Специалист поделился популярными приемами недобросовестных брендов.
Андрей Ионочкин дал совет, на что первым делом обращать внимание в магазинах.
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По словам эксперта, одной из маркетинговых уловок является стратегия хамелеона. Некоторые бренды имитируют дизайн продуктов, которые заслужили доверие.
«Считаем, что один из подмосковных молочных комбинатов производит высококлассный творог? И автоматически кидаем в свою корзину узнаваемую сине-белую пачку, которая полностью ассоциируется с той, что мы открываем на завтрак. Но на следующее утро нас ждет сюрприз – продукт творожный с заменителем молочного жира», – отметил Андрей Ионочкин.
А еще мозг часто сам дорисовывает то, что мы хотим видеть. И этим пользуются продавцы. Например, на пачке написано «Крестьянское». И тут же потребитель думает, что это масло. Хотя на самом деле это спред, а «Крестьянское» может быть лишь торговой маркой.
«Народное название – удобный способ избежать необходимости следовать строгому стандарту и ожидаемому составу», – поделился специалист в беседе с news.ru.
Напомним, ранее предприниматель поделилась способами, которые приумножат ваше состояние.