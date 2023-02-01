Эксперт рассказал, как не стать заложником маркетинговых уловок

А еще мозг часто сам дорисовывает то, что мы хотим видеть. И этим пользуются продавцы. Например, на пачке написано «Крестьянское». И тут же потребитель думает, что это масло. Хотя на самом деле это спред, а «Крестьянское» может быть лишь торговой маркой.

«Народное название – удобный способ избежать необходимости следовать строгому стандарту и ожидаемому составу», – поделился специалист в беседе с news.ru.

Напомним, ранее предприниматель поделилась способами, которые приумножат ваше состояние.