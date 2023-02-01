Риск развития заболевания зубов и десен: эксперт назвала максимально безопасный срок службы щетки

Специалист поделилась секретом, как сохранить здоровье своих зубов. Надо соблюдать лишь одно правило.

Дарья Фомина утверждает, что поврежденные в процессе использования щетинки могут травмировать десны и зубную эмаль. Со временем в щетине скапливаются бактерии. Их невозможно полностью смыть водой. Есть лишь один выход – регулярно менять зубную щетку.

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По результатам многочисленных исследований срок службы щетки составляет три месяца.