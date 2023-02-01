Риск развития заболевания зубов и десен: эксперт назвала максимально безопасный срок службы щетки

Зубные щетки

Зубные щетки. Фото: Global Look Press 

Член профессионального общества стоматологических гигиенистов в России Дарья Фомина объяснила, чем опасно долгое использование одной зубной щетки.

Специалист поделилась секретом, как сохранить здоровье своих зубов. Надо соблюдать лишь одно правило.

Дарья Фомина утверждает, что поврежденные в процессе использования щетинки могут травмировать десны и зубную эмаль. Со временем в щетине скапливаются бактерии. Их невозможно полностью смыть водой. Есть лишь один выход – регулярно менять зубную щетку.

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По результатам многочисленных исследований срок службы щетки составляет три месяца.

«Три месяца – максимально безопасный и оптимальный срок службы, в течение которого щетка не представляет опасности и полноценно выполняет главную функцию – удаляет с зубов загрязнения, остатки пищи и напитков, зубной налет, бактерии», – заявила Фомина в беседе с порталом vnimanie.pro.

Напомним, эксперт предупредила тех, кто использует народные средства для ухода за волосами.

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