«Могут закупоривать поры»: россиянам раскрыли всю правду о средствах для загара и их разнице в цене

По словам эксперта, нет разницы, выбрать пенку, крем или спрей. В этом случае каждый подбирает тот вид защитного средства, который ему нравится. А вот с маслом для загара есть нюансы.

«Масла не каждому человеку полезны для кожи, потому что они могут вызвать сыпи. Несмотря на то, что они косметические, они могут закупоривать поры», – пояснила Лилиана.

Также нужно обращать внимание и на цену товара. защитные средства и крема для загара есть в доступной ценовой категории от 300 рублей до 1000, но есть и премиум-сегмет, где цена может достигать и 5 тысяч рублей.

«Таких средств представлено больше всего в масс-маркете. В первую очередь мы платим за фирму и за уровень этой фирмы. Мы можем купить средство эконом-класс за 300 рублей и мы можем купить средство для загара за 4 тысячи рублей, которое будет относится к люксу. Плюс мы платим за отдушки, которые туда добавлены. Это маркейтинговый ход. В любом случае, когда вы приходите в магазин и приобретаете что-то, то вы смотрите на упаковку и на аромат. По этой причине создают столько разных отдушек», – рассказала бьюти-блогер.

Мамотина напомнила, что загорать – плохо для здоровья кожи. Солнечные лучи пагубно влияют на состояние кожи и ее увлажненность. Находится на солнце в умеренном количестве полезно, а вот лежать под палящим солнцем длительное время ради бронзового загара не стоит, так как потом можно остаться человеком с дряблой кожей, предупредила эксперт.

«Средства для загара, в принципе, не нужны. Важно обратить внимание на то, что загар может навредить здоровью кожи», – добавила Лилиана.

Справка Teleprogramma.pro:

Лилиана Мамотина – бьюти-блогер, мастер массажа лица.