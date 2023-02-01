Увеличить доход просто: предприниматель поделилась способами, которые приумножат ваше состояние

Основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова заявила, что доходы действительно могут превышать расходы. Это подвластно любому.

Во-первых, начините с изменения мышления. От мышления зависит ваш финансовый рост. В обретении богатства вам поможет наставник. Он подскажет верное решение и направит вас в нужное русло. Благодаря этому вы сэкономите время и силы.

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Во-вторых, не загоняйте себя в угол. Принимайте верные решения, не торопясь.