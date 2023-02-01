Увеличить доход просто: предприниматель поделилась способами, которые преумножат ваше состояние

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Эксперт рассказала о трех правилах, которые помогут россиянам достичь высокого уровня благосостояния.

Основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова заявила, что доходы действительно могут превышать расходы. Это подвластно любому.

Во-первых, начините с изменения мышления. От мышления зависит ваш финансовый рост. В обретении богатства вам поможет наставник. Он подскажет верное решение и направит вас в нужное русло. Благодаря этому вы сэкономите время и силы.

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Во-вторых, не загоняйте себя в угол. Принимайте верные решения, не торопясь.

В-третьих, поддерживайте физические ресурсы организма. Переработка зачастую приводит к печальным последствиям. Остановитесь на минуту, вы не потеряете свое богатство. Но при этом сохраните здоровье. Рассказала эксперт в беседе с порталом vnimanie.pro.

Напомним, ранее появилась возможность получить пособие на ребенка.

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