Увеличить доход просто: предприниматель поделилась способами, которые преумножат ваше состояние

Основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова заявила, что доходы действительно могут превышать расходы. Это подвластно любому.
Во-первых, начините с изменения мышления. От мышления зависит ваш финансовый рост. В обретении богатства вам поможет наставник. Он подскажет верное решение и направит вас в нужное русло. Благодаря этому вы сэкономите время и силы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Во-вторых, не загоняйте себя в угол. Принимайте верные решения, не торопясь.
В-третьих, поддерживайте физические ресурсы организма. Переработка зачастую приводит к печальным последствиям. Остановитесь на минуту, вы не потеряете свое богатство. Но при этом сохраните здоровье. Рассказала эксперт в беседе с порталом vnimanie.pro.
Напомним, ранее появилась возможность получить пособие на ребенка.