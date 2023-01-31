Больше 2 500 на каждого: названы категории пенсионеров, кто получит солидные надбавки к выплатам

По ее словам, работающим и неработающим пенсионерам положена ежемесячная доплата к основной выплате, но лишь в определенных случаях. Это касается тех россиян, у которых на попечении находятся иждивенцы. К этой категории относятся нетрудоспособные члены семьи, которых обеспечивает пенсионер.

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Сенатор Бибикова напомнила, что иждивенцами могут быть: дети в возрасте до 18 лет или дети от 18 до 23 лет, если они учатся или получили инвалидность до совершеннолетия и не работают; братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста.

Также нужно знать, что пенсионеры могут получить надбавку максимум на трех иждивенцев. На одного такого члена семьи государство выплачивает 2522,44 рубля. Об этом Бибикова рассказала в своем Телеграм-канале.