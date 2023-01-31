Берегите здоровье: психолог посоветовала, как избежать выгорания на работе

Психолог Кристина Дюран рассказала, как избежать эмоционального выгорания на работе. Эксперт отметила, что к таким негативным последствиям часто приводит то, что человек разрешает коллегам садиться себе на шею.
По словам специалиста, не нужно брать лишнюю нагрузку и выполнять работу за других, особенно когда эти задачи кажутся действительно сложными. Огромный груз работы часто приводит к нарушениям сна, снижению иммунитета, раздражительности и нарушениям концентрации. Также Дюран посоветовала адекватно рассчитывать собственные силы и не брать на себя слишком много обязанностей, пишет «Лента.ру».
«У человека начинаются проблемы с пищеварением, мучает головная боль. И незначительные, казалось бы, бытовые ситуации способны довести его до уныния, беспомощности или, наоборот, агрессии», — рассказала психолог.
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Дюран рассказала о необходимости наладить режим работы и отдыха со сном. Затем нужно пересмотреть свои цели, потребности, желания и убедиться, что вы идете в нужном направлении. Кроме того, поддержка семьи, близких и друзей поможет справиться с психологическими трудностями, общение с ними зарядит энергией. Главное — помнить, что из подобного состояния есть выход, резюмировала психолог.