Берегите здоровье: психолог посоветовала, как избежать выгорания на работе

Психолог Кристина Дюран рассказала, как избежать эмоционального выгорания на работе. Эксперт отметила, что к таким негативным последствиям часто приводит то, что человек разрешает коллегам садиться себе на шею.

По словам специалиста, не нужно брать лишнюю нагрузку и выполнять работу за других, особенно когда эти задачи кажутся действительно сложными. Огромный груз работы часто приводит к нарушениям сна, снижению иммунитета, раздражительности и нарушениям концентрации. Также Дюран посоветовала адекватно рассчитывать собственные силы и не брать на себя слишком много обязанностей, пишет «Лента.ру».