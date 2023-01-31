Очаруете всех вокруг: названы главные тренды макияжа, которые скоро будут популярными

Названы семь самых главных трендов макияжа, которые уже весной будут на пике популярности. Так, одним из самых популярных мейк-апов будет в стиле гранж. Как говорят визажисты, идеальные стрелки перестали быть актуальными, поэтому будет достаточно подвести глаза и вывести кончики к внутренним уголкам.
Другим по-настоящему весенним вариантом макияжа будут лавандовые тени. Специалисты во весь голос говорят, что этот оттенок станет настоящим трендом года.
Также можно обратить внимание на серебряные тени. С ними можно рисовать широкие, размашистые стрелки, а ресницы прокрашивать необязательно. Настоящим рокершам подойдут черный смоки-айз и металлические акценты в уголке глаз.
Шоколадные губы произведут настоящий фурор этой весной. Как отметили визажисты, этот цвет давно перестал ассоциироваться только с осенью. Приятный теплый оттенок будет уместно смотреться и весной, пишет MarieClaire.
Вечная классика. Это про яркие тени. Главное, с ними не переборщить. Их нужно будет наносить размашисто и плотно, сочетая со стрелками. Как считают специалисты, весной такой макияж придет на смену коричневым смоки.
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Скоро прекрасную половину человечества ожидает возвращение в нулевые: снова войдут в моду различные стразы, а также кристаллы. Клеить их можно будет поверх ярких стрелок, на скулах и даже на висках.