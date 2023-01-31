Очаруете всех вокруг: названы главные тренды макияжа, которые скоро будут популярными

Девушка красится

Девушка красится. Фото: Global Look Press

Идеальные стрелки перестали быть модными, настало время для различных экспериментов.

Названы семь самых главных трендов макияжа, которые уже весной будут на пике популярности. Так, одним из самых популярных мейк-апов будет в стиле гранж. Как говорят визажисты, идеальные стрелки перестали быть актуальными, поэтому будет достаточно подвести глаза и вывести кончики к внутренним уголкам.

Другим по-настоящему весенним вариантом макияжа будут лавандовые тени. Специалисты во весь голос говорят, что этот оттенок станет настоящим трендом года.

Также можно обратить внимание на серебряные тени. С ними можно рисовать широкие, размашистые стрелки, а ресницы прокрашивать необязательно. Настоящим рокершам подойдут черный смоки-айз и металлические акценты в уголке глаз.  

Шоколадные губы произведут настоящий фурор этой весной. Как отметили визажисты, этот цвет давно перестал ассоциироваться только с осенью. Приятный теплый оттенок будет уместно смотреться и весной, пишет MarieClaire.

Вечная классика. Это про яркие тени. Главное, с ними не переборщить. Их нужно будет наносить размашисто и плотно, сочетая со стрелками. Как считают специалисты, весной такой макияж придет на смену коричневым смоки.

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Скоро прекрасную половину человечества ожидает возвращение в нулевые: снова войдут в моду различные стразы, а также кристаллы. Клеить их можно будет поверх ярких стрелок, на скулах и даже на висках.

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