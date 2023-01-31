Очаруете всех вокруг: названы главные тренды макияжа, которые скоро будут популярными

Названы семь самых главных трендов макияжа, которые уже весной будут на пике популярности. Так, одним из самых популярных мейк-апов будет в стиле гранж. Как говорят визажисты, идеальные стрелки перестали быть актуальными, поэтому будет достаточно подвести глаза и вывести кончики к внутренним уголкам.

Другим по-настоящему весенним вариантом макияжа будут лавандовые тени. Специалисты во весь голос говорят, что этот оттенок станет настоящим трендом года.

Также можно обратить внимание на серебряные тени. С ними можно рисовать широкие, размашистые стрелки, а ресницы прокрашивать необязательно. Настоящим рокершам подойдут черный смоки-айз и металлические акценты в уголке глаз.