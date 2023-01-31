Первоначалка не нужна: Сбербанк обрадовал россиян неожиданным решением по ипотеке

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Теперь клиенты могут воспользоваться этой программой, чтобы купить не только квартиру или жилой дом с землей, но и апартаменты, комнату или долю в недвижимости. Важно отметить, что можно купить жилье в новостройке или на вторичном рынке.

Согласно правилам банка, максимальная сумма кредита составит 100 миллионов рублей, но не более 80% стоимости существующего жилья. Также срок кредитования обычный — до 30 лет, об этом пишет irn.ru.