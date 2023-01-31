С карты спишут все ваши деньги: жаловаться бесполезно — закон это разрешает

Но нужно учитывать, что это распространяется не на все виды задолженностей.

Приставы имеют право не оставлять на счету сумму, равную прожиточному минимуму, если речь идет о:

— долгах или взысканиях по алиментам;

— возмещении вреда, причиненного здоровью, а также повлекшее смерть кормильца;

— возмещении ущерба вследствие совершения преступления.

С карты могут списать до 50% дохода без учета того, какая сумму останется у должника для проживания. Если речь идет о злостной задолженности по алиментам, то списать могут и 70%.

По материалам 1prime.ru