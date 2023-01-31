С карты спишут все ваши деньги: жаловаться бесполезно — закон это разрешает

По закону судебные приставы, списывая деньги с карт должников по требованию суда, обязаны оставить там сумму в размере прожиточного минимума.
Однако есть случаи, когда они имеют право списать максимально возможную сумму.
«Для того, чтобы сохранить на счету неприкосновенный прожиточный минимум, должник должен подать соответствующее заявление на имя пристава, который ведет его дело», — советует юрист, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Но нужно учитывать, что это распространяется не на все виды задолженностей.
Приставы имеют право не оставлять на счету сумму, равную прожиточному минимуму, если речь идет о:
— долгах или взысканиях по алиментам;
— возмещении вреда, причиненного здоровью, а также повлекшее смерть кормильца;
— возмещении ущерба вследствие совершения преступления.
С карты могут списать до 50% дохода без учета того, какая сумму останется у должника для проживания. Если речь идет о злостной задолженности по алиментам, то списать могут и 70%.
По материалам 1prime.ru