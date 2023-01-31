Деньги придут на вашу карту, дайте срок: названы условия для высоких доходов россиян

Добиться получения высоких доходов можно, соблюдая определенные правила. Деньги не свалятся с неба. Но тем не менее, советы от известной предпринимательницы, основательницы бренда Seven Pieces Ирины Леоновой помогут хотя бы встать на путь зарабатывания.

Самое сложное правило состоит в том, чтобы изменить свое мышление. Придется обратиться за помощью к наставнику, который уже прошел путь, предстоящий вам.

Второе. Нужно сделать верные действия, причем в правильной последовательности. Не стоит пытаться успеть все и везде, иначе можно «выгореть».

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