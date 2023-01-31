Это уже ни в какие ворота: что случилось с рублем на торгах — новый курс валют на первый день февраля не для слабонервных

Как и прогнозировалось ранее, рубль в начале этой неделе начал демонстрировать снижение по отношению к европейской и американской валютам.

Стал известен новый официальный курс рубля, который установлен Центробанком России по итогам торгов на Московской бирже.

Итак, по расчетам на среду, 1 февраля, доллар вырос на 92 копейки до 70,51 рубля. Евро поднялся на 52 копейки и завтра будет стоить 76,30 рубля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».