Хорошая зарплата и место — все по-людски: россиянам раскрыли, где лучше и комфортнее работать

Найти достойную работу в современном мире сложно, даже если есть диплом о высшем образовании. Навыки нужно совершенствовать регулярно. Однако не все работодатели создают комфортные условия для своих сотрудников. Россиянам рассказали, где сейчас хорошо работать. Соответствующее исследование провела компания HeadHunter.
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И лидирующую позицию в списке лучших работодателей занял «Сбер». Банк на первом место в списке крупнейших компаний с численностью сотрудников более 5 тысяч человек.
А также в десятку лучших нанимателей среди крупнейших организаций попали, кроме «Сбера», — «Яндекс» и VK, которые предоставляют привлекательные условия работы. Эти две организации впервые оказались в рейтинге и сразу заняли лидирующие позиции. Отмечается, что за 2022 год вырос список компаний, где хорошие условия труда. К слову, в список попали и другие банки.