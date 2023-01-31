До 130 000 рублей без спецнавыков: найдена самая высокооплачиваемая подработка

После пандемии многие остались без работы. У кого-то трудный период не смог пережить бизнес, другие попали под сокращения. Примечательно, что все еще можно найти достойную подработку. Аналитика данных показала, что зарплата до 130 тысяч рублей в месяц может оказаться у россиян в разных городах.
Также стало известно, что такие гонорары можно получать, если попасть на позиции контент-менеджера в Санкт-Петербурге. Приятное для многих примечание — специального образования не требуется. В обязанности входит: описание товаров, мониторинг складов, составление отчетов и отслеживание динамики продаж.
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Чуть меньше можно заработать, живя в Саратове. Там нужен мастер по пошиву штор, а гонорар до 100 тысяч рублей. От сотрудника требуется не так много: забирать отрезы тканей из магазина и в срок выполнять работу.
А вот в Москве нужен сборщик трикотажных изделий из вязаных деталей. Ему будут платить около 90 тысяч рублей. График предполагает частичную занятость, об этом пишет LIFE со ссылкой на сервис «Работа.ру» и платформу «Подработка».
Добавим, что курьер в Ярославле может заработать до 85 тысяч рублей.