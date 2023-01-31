Плюют на закон! Новые правила Wildberries вызвали шок у покупателей — требуют денег даже за брак

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак в телеграм-канале рассказала историю клиентки Wildberries, с которой маркетплейс взял деньги за присланный ошибочно товар.

Женщине пришлось заплатить 100 рублей за отказ от неправильного товара. Она заказывала пленку для часов, которая стоит 231 рубль, а ей пришла пленка на телефон. Отказавшись ее покупать, клиентка лишилась ста рублей.

Ксения Собчак возмущена тем, что Wildberries заставляет клиентов платить за ошибки своих сотрудников. Кстати, такое же правило распространяется и на возврат товара с браком. Ксения Собчак в телеграм-канале назвала подобные действия маркетплейса незаконными.

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