Центробанк убил курсом доллара на сегодня: рост «американца» уже не остановить!

В понедельник 30 января доллар вновь подскочил на валютных торгах в Москве. Впервые с 11 января курс американской валюты превысил отметку в 70 рублей достигнув 70,055 рубля. Евро находился на уровне 76,30 рубля.

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Центральный банк России на вторник 31 января принял решение немного понизить эти цифры, но в то же время не стал отрицать повышения курса обеих валют. В итоге официальные цифры на сегодня такие: доллар — 69,59 рубля (+0,26), евро — 75,78 рубля (+0,37).

Между тем первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов в интервью газете «Известия» рассказал, что отметка в 70 рублей за доллар — балансовая для экономики России. И именно эта цифра будет среднегодовой в 2023 году.