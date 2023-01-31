Как отличить фейковые отзывы об отелях: верный способ!

Прежде чем забронировать отель, мы обычно читаем комментарии. И, если большинство из них – положительные, доверяем мнению пользователей. Но все ли эти комментарии написаны искренне? Зачастую владельцы отелей публикуют фейковые отзывы, чтобы заманить как можно больше клиентов. Согласно исследованиям, каждый третий отзыв в Сети – подделка.

Чтобы распознать такие, нужно обращать внимание на детали: они являются ключом к правде. Ведь настоящий пользователь старается указать в своем отзыве конкретные моменты, которые ему понравились. Это – первое.

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Второе: если вы читаете множество восхищенных комментариев, это повод насторожиться, ведь так не бывает, чтобы всем все нравилось. И третье: не доверяйте положительным комментариям, если большое их количество написаны и опубликованы в один день. Так поступают, когда срочно хотят привлечь внимание к отелю, почти всегда это – фейки. По материалам издания Аrgumenti.ru.