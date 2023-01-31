Какой растворимый кофе считается лучшим в мире: аромат, как у свежесваренного

Эксперты «МаркиКачества» назвали лучшие бренды растворимого кофе. Исследование проводилось на основе опроса пользователей. Учитывался вкус, аромат, качество продукта, а также соотношение цены и качества.

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На первое место исследователи поставили растворимый кофе Gevalia original, который производят в Швеции. Пользователи отмечают, что напиток почти не отличить от того, который готовят в кофемашинах.

На втором месте оказался швейцарский кофе Bushido Kodo, который люди ценят за мягкий и сбалансированный вкус.

И замыкает тройку лидеров растворимый кофе Carte Noire Original производства Франции. Он имеет насыщенный вкус, и его легко можно найти в любом супермаркете, в отличие от первых лидеров рейтинга.

Источник: markakachestva.ru.