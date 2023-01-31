Женщины с этими именами — двуличные: лицемерие у них на роду написано

Те, кто верит в мистику и судьбу, убеждены, что, давая человеку имя, его родители диктуют ему судьбу. Пожалуй, взрослым людям стоит присмотреться к этому списку, ведь в нем указаны имена женщин, среди которых чаще всего встречаются двуличные и лицемерные представительницы слабого пола.

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Итак, главными лицемерками мистики считают женщин по имени Жанна. Они милы и приветливы внешне, а свою второе «я» скрывают от людей просто виртуозно. Не дай бог ему когда-нибудь вырваться наружу, вы будете сильно удивлены.

Валентина известна своей способность распускать сплетни, оставаясь в тени и не пороча собственную репутацию.

Светлана проявляет свою сущность не сразу, но стоит вам перейти ей дорогу, в чем-то ее превзойти, она тут же включает «функцию фурии».

Добродушная Надежда на самом деле всегда и во всем ищет выгоду прежде всего для себя. И пусть вас не вводит в заблуждение ее показная искренность.

Источник: life.ru.