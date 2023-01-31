Какое бюджетное белье из России признано лучшим: дешевые бренды, которые носить не стыдно

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На самом деле среди бюджетных брендов белья можно найти вполне достойные экземпляры. В топ-5 недорогих марок в мире исследователи поставили и наших производителей в том числе.

На первом месте лучших марок бюджетного белья оказался итальянский бренд Incanto. А вот уверенную вторую позицию заняла наша марка Incity. Третья позиция тоже досталась россиянам — бренд «Дефиле». Четвертое место также у россиян, и это бренд Vis-a-Vis. И замыкает пятерку лидеров — американское белье под названием Esprit.

Источник: markakachestva.ru.