«Пресекать на корню»: что произойдет 31 января, предупредила Володина — готовьте железную хватку!

Известный астролог Василиса Володина не оставила людей без астропрогноза в последний день января. 31 числа станет проверкой на прочность характера, причем у женщин. Тем, кто умеет выключать железную хватку, повезло больше. А вот дамам мягким и ненапористым придется защищаться чуть ли не ото всех — и им Володина дает отдельный совет.