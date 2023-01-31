«Пресекать на корню»: что произойдет 31 января, предупредила Володина — готовьте железную хватку!

Известный астролог Василиса Володина не оставила людей без астропрогноза в последний день января. 31 числа станет проверкой на прочность характера, причем у женщин. Тем, кто умеет выключать железную хватку, повезло больше. А вот дамам мягким и ненапористым придется защищаться чуть ли не ото всех — и им Володина дает отдельный совет.
«Хорошая новость для женщин-карьеристок: в деловых кругах сегодня наиболее актуальны мужские качества. Можно и нужно говорить, что думаешь, не тратя время на любезности и деликатности.
На домохозяек сегодня могут обрушиться все родственники сразу, а также родительские чаты и соседи. Здесь тоже в пору экономить на смайлах: отвечать кратко, по делу, пресекать на корню спам и хамство. Ну а мужчинам остается лишь восхищаться. Можно вслух», — посоветовала Володина.
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