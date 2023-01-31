Падение неизбежно: доллар и рубль вступят в схватку уже в феврале — экономисты

Что будет с рублем и долларом в феврале, многие экономисты стараются прогнозировать осторожно. Поскольку месяц грядет знаковый для экономики: вступает в силу запрет на нефтепродукты из России. Также оканчивается налоговый период, а значит, рубль здесь поддержки лишится.
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Все это прямым образом скажется на курсе доллара. И национальная валюта начнет падение. Предположительно, уже в феврале установится такая цена, которая будет сохраняться на протяжении всего 2023 года.
«Ожидается диапазон примерно от 68 до 72 рублей за доллар. Снижению курса рубля способствует восстановление объема импорта, особенно за счет восстановления параллельного импорта. Также этому способствует снижение нефтегазовых доходов на фоне снижения цен на нефть, газ и введение эмбарго на поставки нефти», — цитируют «Известия» прогноз первого замминистра экономического развития Ильи Торосова.