Падение неизбежно: доллар и рубль вступят в схватку уже в феврале — экономисты

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Все это прямым образом скажется на курсе доллара. И национальная валюта начнет падение. Предположительно, уже в феврале установится такая цена, которая будет сохраняться на протяжении всего 2023 года.