Глоба предрек обогащение людям 1 февраля: вот что нужно сделать, чтобы поймать джекпот

Новая неделя с 30 января по 5 февраля принесет массу возможностей, которые буквально будут витать в воздухе. Об этом составил свой новый прогноз Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы. Исследователь планет подчеркивает: не поймали волну – не гонитесь за ней, а ждите другую, она обязательно появится.

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Более того, в среду, 1 февраля, людей ожидает финансовая удача. Глоба-младший объяснил, как ее не упустить – придется поработать.