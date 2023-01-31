Доллар будет не выше и не ниже этой цифры: валютчики схватились за сердце

Эксперты утверждают, понижение курса валюты США было временным и дальнейшего падения в 2023 году ждать не стоит. Поэтому валютчики, которые хотели сыграть на разнице, сейчас могут сильно расстроиться.

Первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов в интервью газете «Известия» заявил, что среднегодовой курс в 2023 году задержится в районе 70 рублей за доллар. Эксперт уверен, что он является балансовым для экономики нашей страны.