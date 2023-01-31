Доллар будет не выше и не ниже этой цифры: валютчики схватились за сердце

Падение курса доллара в январе многие эксперты оценили, как опасное для экономики России. Она уже давно приспособилась к более высоким показателям, хотя обычные граждане нередко считают, что рубль должен растоптать доллар по всем показателям.
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Эксперты утверждают, понижение курса валюты США было временным и дальнейшего падения в 2023 году ждать не стоит. Поэтому валютчики, которые хотели сыграть на разнице, сейчас могут сильно расстроиться.
Первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов в интервью газете «Известия» заявил, что среднегодовой курс в 2023 году задержится в районе 70 рублей за доллар. Эксперт уверен, что он является балансовым для экономики нашей страны.