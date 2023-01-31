В России объявлена беспрецедентная помощь от государства: по 200 тысяч на ремонт и строительство жилья

В России объявлена беспрецедентная помощь от государства: по 200 тысяч на ремонт и строительство жилья

Деньги. Фото: Global Look Press

Эти средства можно также использовать в иных целях.

Для поддержки граждан со статусом многодетных в России выделят по 200 тысяч рублей. Средства разрешено тратить на различные нужды, которые тем или иным образом связаны с улучшением жилищных условий.

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А именно, для погашения ипотечного кредита, покупки дома или квартиры, строительства и реконструкции жилища, сообщает MK.RU.

Кроме того, в ряде регионов есть свои включения. Например, в Воронежской обрасти деньги можно использовать на приобретение строительных материалов, ремонт жилья, а также на заказ проекта дома.

Отметим, что ранее многодетным выделялся земельный участок на строительство дома, теперь государство пошло навстречу пожеланиям граждан и расширило льготу.  

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