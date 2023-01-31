Аромат ночи: эксперты определили самые стойкие духи в мире – выпускают почти 10 лет

Считается, что носят такой аромат на себе очень женственные и роскошные женщины, которые не стесняются заявить о своей внутренней силе.

Отметим, что духи очень популярны у россиянок, которые любят Восток. Выпускаются они с 2004 года.

По материалам: markakachestva.ru.