Аромат ночи: эксперты определили самые стойкие духи в мире – выпускают почти 10 лет

Эксперты «МаркиКачества» провели исследование женского парфюма, чтобы определить самый стойкий. Также они учитывали вкус духов и востребованность у населения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В результате они назвали победителя – Versace Crystal Noir. Эти духи обладают цветочным восточным ароматом с многогранным шлейфом. Парфюм не случайно назван «Черным кристаллом», поскольку навевает мысли о чувственных запахах ночи.
Считается, что носят такой аромат на себе очень женственные и роскошные женщины, которые не стесняются заявить о своей внутренней силе.
Отметим, что духи очень популярны у россиянок, которые любят Восток. Выпускаются они с 2004 года.
По материалам: markakachestva.ru.