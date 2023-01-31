Аромат ночи: эксперты определили самые стойкие духи в мире – выпускают почти 10 лет

Аромат ночи: эксперты определили самые стойкие духи в мире – выпускают почти 10 лет

Духи. Фото: Global Look Press

Исследователи отметили не только качество парфюма, но и его многогранность.

Эксперты «МаркиКачества» провели исследование женского парфюма, чтобы определить самый стойкий. Также они учитывали вкус духов и востребованность у населения.

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В результате они назвали победителя – Versace Crystal Noir. Эти духи обладают цветочным восточным ароматом с многогранным шлейфом. Парфюм не случайно назван «Черным кристаллом», поскольку навевает мысли о чувственных запахах ночи.

Считается, что носят такой аромат на себе очень женственные и роскошные женщины, которые не стесняются заявить о своей внутренней силе.

Отметим, что духи очень популярны у россиянок, которые любят Восток. Выпускаются они с 2004 года.

По материалам: markakachestva.ru.

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