10 тысяч – в одни руки: кому государство выделит деньги в этом месяце

Россиян государство решило поддержать дотацией в 10 тысяч рублей. Средства полагаются определенной категории граждан и уже поступают на счета соотечественников при подаче соответствующих документов.

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Ответственным за выдачу пособия, которое объединило в себе сразу пять ранее известных, назначен Социальный фонд России.