10 тысяч – в одни руки: кому государство выделит деньги в этом месяце

Россиян государство решило поддержать дотацией в 10 тысяч рублей. Средства полагаются определенной категории граждан и уже поступают на счета соотечественников при подаче соответствующих документов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ответственным за выдачу пособия, которое объединило в себе сразу пять ранее известных, назначен Социальный фонд России.
Деньги выделяют семьям с детьми с 0 до 16 лет, беременным женщинам (официально зарегистрировавшимся в женской консультации). Отмечается, что при этом доходы льготников должны быть ниже регионального прожиточного минимума. Кроме того, и отец, и мать должны работать или официально быть признанными нетрудоспособными.
Источник: primpress.ru.