Уже с 1 февраля деньги россиянам придут в повышенном размере

Уже с 1 февраля вырастут пособия россиянам из разных категорий получателей. Перечисление произойдет беззаявительно, то есть обращаться за индексацией специально не нужно. Размер повышения составит 11,9%.

Речь идет о плановой индексации 40 видов начислений. Это выплаты ветеранам, инвалидам, ликвидаторам техногенных катастроф, матерям, беременным женщинам и многим другим россиянам.

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К примеру, после индексации единовременная выплата при рождении ребенка составит 22900 руб вместо 20400 руб. А минимальный размер пособия матери по уходу за ребенком составит уже 8500 руб.