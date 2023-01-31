«Будьте предельно внимательны»: Глоба про Полнолуние 5 февраля – вокруг будет взрывоопасно

Начавшаяся новая неделя не только переходит в начало февраля, но и ознаменуется Полнолунием. Состоится сие событие на небе 5 февраля. И астрологи уже предупреждают, как отразится на жизни людей эта февральская фаза Луны.

Сын Тамары и Павла Глобы, астролог Богдан Глоба отмечает, что конец недели будет взрывным, и касается это как мировых событий, так и частных. Окружающие могут срываться буквально по пустякам, так что будьте готовы принять и простить. Чтобы минимизировать влияние Полнолуния, 5 февраля лучше последуйте совету эксперта.

«Воскресенье хорошо посвятить любимому делу и близким. На работе будьте предельно внимательны и отложите решения до следующей недели», - посоветовал Глоба-младший.

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