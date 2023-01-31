Классика моды: названы три принта, которые выглядят дорого

Виктория Боня

Виктория Боня в платье с принтом горох. Фото: соцсети 

Эти варианты рисунка понравятся тем, кто любит не только однотонные вещи.

Эксперты определили три классических принта, которые создадут презентабельный вид.

Оказалось, гленчек, или «принц Уэльский» как рисунок напоминает любителям моды о роскоши и богатстве. Клетчатый принт часто используется брендом Ralph Lauren. Этот принт ассоциируется с Великобританией и сдержанный стилем.

Другой принт на века – гусиная лапка, или пье-де-пуль. Он ассоциируется с аристократией. При этом в зигзагообразном рисунке есть ноты современности и дерзости. 

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И последний вариант – горох. Этот принт капризнее, чем предыдущие два рисунка. Горох напоминает стиль ретро. Если вы выбираете ретро-принт, остальные вещи тоже нужно стилизовать под «гороховую» вещицу. Заявили б этом в marieclaire.ru.

Напомним, ранее были названы три способа грамотно носить одежду с пайетками.

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