Классика моды: названы три принта, которые выглядят дорого

Эксперты определили три классических принта, которые создадут презентабельный вид.

Оказалось, гленчек, или «принц Уэльский» как рисунок напоминает любителям моды о роскоши и богатстве. Клетчатый принт часто используется брендом Ralph Lauren. Этот принт ассоциируется с Великобританией и сдержанный стилем.

Другой принт на века – гусиная лапка, или пье-де-пуль. Он ассоциируется с аристократией. При этом в зигзагообразном рисунке есть ноты современности и дерзости.

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И последний вариант – горох. Этот принт капризнее, чем предыдущие два рисунка. Горох напоминает стиль ретро. Если вы выбираете ретро-принт, остальные вещи тоже нужно стилизовать под «гороховую» вещицу. Заявили б этом в marieclaire.ru.