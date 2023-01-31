От сырников до шакшуки: названы пять сытных завтраков, идеальных для зимнего периода

Завтрак

Завтрак. Фото: Global Look Press 

Эти блюда можно приготовить как для взрослых, так и для детей.

Стало известно, что лучше есть утром зимой.

Специалисты перечислили варианты сытных и вкусных завтраков. Их лучше есть в зимнее время. 

Если летом хочется съесть что-то легкое и прохладное, то зимой выбор падает на горячие и плотные завтраки.

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Эксперты предлагают приготовить в качестве завтрака в зимнее время шакшуку. Это яичница с томатами. В таком завтраке есть и витамины, и клетчака, и белок. 

Сырники тоже богаты белком. К слову, можно сделать не только сладкий завтрак, но и вариант с зеленью и сыром. Такие сырники стоит подавать с греческим йогуртом.

Завтрак по-английски и каша также будут идеальными вариантами перед походом в офис или школу. Об этом заявили в womanhit.ru.

Напомним, ранее в Роскачестве объяснили, почему некоторым людям не рекомендуется есть грейпфрут и пить холодные напитки.

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