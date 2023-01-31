От сырников до шакшуки: названы пять сытных завтраков, идеальных для зимнего периода

Стало известно, что лучше есть утром зимой.

Специалисты перечислили варианты сытных и вкусных завтраков. Их лучше есть в зимнее время.

Если летом хочется съесть что-то легкое и прохладное, то зимой выбор падает на горячие и плотные завтраки.

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Эксперты предлагают приготовить в качестве завтрака в зимнее время шакшуку. Это яичница с томатами. В таком завтраке есть и витамины, и клетчака, и белок.