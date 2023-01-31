Возьмите эту таблетку: вот как можно легко и быстро отстирать кухонные полотенца

Прихватки, полотенца и салфетки на кухне – обязательный и незаменимый элемент кухни. И они первые, которым достается больше всего. Жир, гарь, пятна от еды и прочие загрязнения на них не так-то просто удалить. Причем, и дорогущие импортные средства для стирки, и бюджетные моющие тут могут быть одинаково бессильны. Поэтому хозяйки спешат избавляться от них, покупая новые. И так по кругу.

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Однако, есть средство, которое способно легко и быстро отстирывать загрязнения с кухонных полотенец. И это не кипячение или суточные замачивания. Достаточно взять одну таблетку для посудомоечной машины – любую, которой пользуетесь вы, - и добавить пол-литра теплой воды. Погрузите в полученный раствор своих грязненьких помощников на час, а затем просто постирайте.

По материалам Pensnews