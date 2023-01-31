«Ждем кульминации»: срочное объявление от Василисы Володиной на Полнолуние 5 февраля

Наступившая с 30 января неделя станет сложной и искрящейся. Об этом предупредила астролог Василиса Володина в новом астропрогнозе в Telegram. Эксперт сделала срочное объявление, чтобы каждый человек подготовился как следует и смог правильно спланировать этот особенный день.

«Воскресное полнолуние формирует конфигурацию с Ураном, который и так искрил всю неделю. Ждем кульминации усилий, налегаем на научные новости, ловим инсайты и собственный палец, зависший над кнопкой «оплатить», - объявила Володина.

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