Заказала на Ozon детское питание, а там опарыши: клиентка маркетплейса рассказала про дикую посылку

Покупки на маркетплейсах, как оказалось, - та еще лотерея. Мало того, что при заказе по фото не знаешь, что можно получить в посылке, так еще и со знакомыми и проверенными товарами может приключиться дикая оказия. Так случилось у Анастасии из Екатеринбурга. Девушка приобрела детское пюре. Раскрыла коробку, а там – поврежденные упаковки, размазанная по коробке еда и опарыши. Замороженные.

«Я такое никак не ожидала получить. Хорошо, что не лето и эти червяки были замерзшие. Я быстрее все сфотала — и в утиль», - цитирует покупательницу сайт E1.RU.

Анастасия в службе поддержки Ozon получила извинения, ей вернули потраченные деньги в размере 588 рублей, а также начислили бонусные баллы в качестве заглаживания вины. И пообещали, что причины наличия червей в коробке будут устанавливать.

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Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов прокомментировал ситуацию, назвав ее ударом по репутации. Но главная задача в ней - выйти достойно. И именно Ozon должен разбираться в случившемся, поскольку он – платформа, которая анонсировала возможность приобретения товара, пишет «360».