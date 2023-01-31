Академик Лев Клыков объяснил, почему хорошим людям не везет по жизни

Академик Лев Клыков рассказал, почему некоторым порядочным людям не везет. А вот жуликам наоборот.
Доктор психологических наук заявил, что катаклизмы должны вывести людей в новый мир. По словам академка, в ближайшем будущем не все смогут перейти на новый уровень жизни.
Люди, похожие своими поступками на животных, отсеются.
А журналистка Лаура Джугелия поинтересовалась, почему иногда негативные поступки не наказываются кармой.
«Вот человек делает другим гадости — и ему ничего. Спрашивается почему? Есть божественные законы? Есть. Дело в том, что на Земле сейчас властвует магия», – отметил Клыков.
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«У каждого гаденыша есть крыша. Есть невоплощенный маг, который его крышует и отодвигает от немедленного воздействия кармы. Знает ли человек о существовании мага? Кто-то знает, а кто-то нет. Маг же не просто так это делает. Он забирает энергию у человека», – добавил профессор.
«В следующей жизни крыши нет. Вот человек и начинает расхлебывать. Все смотрят, ну он вроде ничего плохого не делал, почему ему не везет? Вот что делает магия! Но рано или поздно тебе придется получить обратное», – заключил профессор в YouTube-шоу FAMETIME TV.