Академик Лев Клыков объяснил, почему хорошим людям не везет по жизни

Академик Лев Клыков рассказал, почему некоторым порядочным людям не везет. А вот жуликам наоборот.

Доктор психологических наук заявил, что катаклизмы должны вывести людей в новый мир. По словам академка, в ближайшем будущем не все смогут перейти на новый уровень жизни.

Люди, похожие своими поступками на животных, отсеются.

А журналистка Лаура Джугелия поинтересовалась, почему иногда негативные поступки не наказываются кармой.

«Вот человек делает другим гадости — и ему ничего. Спрашивается почему? Есть божественные законы? Есть. Дело в том, что на Земле сейчас властвует магия», – отметил Клыков.

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