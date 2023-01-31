Глоба в последний день января сообщил людям важное: «Напрягайте мозги»

Астролог Богдан Глоба, сын знаменитых исследователей звездного неба Павла и Тамары Глобы, дал прогноз на последний день января. 31 число станет удачным для интеллектуальной работы, а также выгодный с точки зрения финансов и шопинга.

«Активный вторник насыщен интеллектуальной деятельностью. Напрягайте мозги и ловите витающие в воздухе идеи. День отличный для учебы и получения знаний; удачный для финансов и покупок», - предупредил Глоба-младший в Telegram.

Кстати, в этот день, а также в течение всей новой недели Глоба вслед за планетами предлагает решать задачи, которые требуют сиюминутной реакции, а не откладывания на потом.

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