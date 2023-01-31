Собчак перепутала имя Гайдая, Шахназаров высмеял ее невежество: «Какая разница, Аркадий или Леонид?»

Ксения Собчак в день рождения легенды советского кинематографа Леонида Гайдая посвятила ему публикацию в соцсети. Только вот ошиблась с именем и назвала Аркадием. На эту оплошность подписчики отреагировали стремительно. Они указали на это невежество в комментариях под видео, пристыдив светскую львицу, претендующую на образованность.

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Не смог промолчать и журналист Михаил Шахназаров. У себя в Telegram он предположил, что Собчак не смогла учиться в школе дольше, чем первые пять лет, поскольку не только с фамилией ошиблась экс-ведущая «Дома-2».

«Правильно, Ксения! Какая … разница, Аркадий Гайдар или Леонид Гайдай. И какое же оригинальное написание «не исключено». Вы, как я понял, до пятого класса на тройки доучились и решили, что хватит?! Ну, бывает, бывает...», - написал Шахназаров.

Собчак к моменту написания новости свой пост поправила. Она вообще удалила имя – предложение начинается сразу с фамилии, которую она написала правильно еще с первого раза.