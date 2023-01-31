Список составлен: эксперты озвучили марки самых лучших дезодорантов для женщин

Эксперты составили список лучших дезодорантов-спреев для женщины. Исследователи выбрали три продукта, основываясь на отзывах покупателей.
В «Роскачестве» рассказали, что лидером рейтинга стал дезодорант-спрей Vichy. Он справляется с потом и запахом, а также не оставляет желтых и белых разводов на одежде, подчеркнули эксперты. Среди преимуществ можно также выделить экономичный расход. Судя по отзывам, упаковки объемом 125 мл хватает на 6-7 месяцев.
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Второе место топа, по мнению исследователей, получил Axe Anarchy For Her. Он высыхает и не оставляет пятен на вещах. Данный спрей имеет приятный восточно-цветочный аромат.
Замкнул тройку лучших Garnier «Активный контроль». Эксперты называли средство термозащитным и гарантирует, что оно надежно защищает от пота и запаха в жару.