Список составлен: эксперты озвучили марки самых лучших дезодорантов для женщин

Эксперты составили список лучших дезодорантов-спреев для женщины. Исследователи выбрали три продукта, основываясь на отзывах покупателей.

В «Роскачестве» рассказали, что лидером рейтинга стал дезодорант-спрей Vichy. Он справляется с потом и запахом, а также не оставляет желтых и белых разводов на одежде, подчеркнули эксперты. Среди преимуществ можно также выделить экономичный расход. Судя по отзывам, упаковки объемом 125 мл хватает на 6-7 месяцев.