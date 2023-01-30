Приятные бонусы: стюардесса назвала привилегии, которые может получить каждый пассажир в самолете

Стюардесса раскрыла о приятных бонусах, которыми может воспользоваться любой пассажир на борту.

Так, она отметила, что доступ в кабину пилотов не закрыт. Но туда нельзя попасть только во время полета и в течение приготовления к нему. А до путешествия можно попросить провести мини-экскурсию по кабине. Пилот может согласиться и показать все интересующие приборы.