Приятные бонусы: стюардесса назвала привилегии, которые может получить каждый пассажир в самолете

Стюардесса раскрыла о приятных бонусах, которыми может воспользоваться любой пассажир на борту.
Так, она отметила, что доступ в кабину пилотов не закрыт. Но туда нельзя попасть только во время полета и в течение приготовления к нему. А до путешествия можно попросить провести мини-экскурсию по кабине. Пилот может согласиться и показать все интересующие приборы.
«И дети, и взрослые могут зайти в кабину пилота и посмотреть на аппаратуру, которая отвечает за движение и направления самолета. Правда, сделать это во время полета не получится из-за техники безопасности. Не запрещено и получить и автограф пилота, если вы хотите максимально запечатлеть свой первый полет», - уточнила стюардесса, пишет Yakutsk.ru.
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Приятным и неожиданным бонусом могут воспользоваться именинники. Если у пассажира полет выпал на день рождения, то авиаперсонал легко поздравит его с праздником, вплоть до зажигания свечей на торте. Об этом нужно только предупредить бортпроводников.