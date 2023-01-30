Эксперты озвучили среднюю цену арендной «однушки» в Москве и Подмосковье

Аналитики назвали средние цены на аренду жилья в Москве и Подмосковье. В целом по стране квартира до 32 квадратных метров в среднем сдается за 15171 рубль. Это на 7,8% дороже, чем год назад.

«В Москве средняя студия, или небольшая «однушка», стоит сейчас 37 536 рублей в месяц (плюс 5,9%), в Московской области - 23 536 рублей в месяц (плюс 5,3%)», - отметили эксперты, пишет «Мослента».

По словам аналитиков, спрос на небольшие арендные квартиры устойчив. На данный момент это самый дешевый сегмент. Но подходят они не всем. Чаще всего небольшие квартирки снимают студенты, мигранты или семьи без детей.

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