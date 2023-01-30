Летать в соседние регионы стало дешевле: правительство позаботилось о ценах на авиабилеты

Правительство России продлило программу субсидирования перелетов по главным авиамаршрутам ДФО до конца 2025 года.

Постановление о продлении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Глава правительства напомнил о популярности программы. В минувшем году ею воспользовались более 350 тысяч человек, а число рейсов достигло 37. Это в два раза больше прежних результатов.