Это нужно знать: налоги, которые не должны платить пенсионеры — полный список

По словам экспертов, на данный момент пенсия не облагается НДФЛ. Однако это не распространяется на дополнительный заработок. Поэтому пожилые россияне могут платить пониженный транспортный налог, а в Санкт-Петербурге он вообще отменен.

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Также пенсионеры освобождены от налога на каждый из видов недвижимого имущества. Это касается налогов на квартиру, дом, гараж, постройку до 55 квадратных метров и т.д. Земельным сбором не облагаются 6 соток, об этом пишет pensnews.ru.

А если пенсионер обратится с имущественным иском к Социальному фонду (бывший ПФР), то можно не платить госпошлину. Отмечается, что в таком случае сумма судебной претензии должна быть не более миллиона рублей.