Это нужно знать: налоги, которые не должны платить пенсионеры — полный список

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Для них существуют не только выплаты. Пожилые люди могут получать скидки и льготы. Это касается и предпенсионеров — женщин с 55 лет, а мужчин — с 60 лет. Не все знают, что некоторые налоги они могут не платить.
По словам экспертов, на данный момент пенсия не облагается НДФЛ. Однако это не распространяется на дополнительный заработок. Поэтому пожилые россияне могут платить пониженный транспортный налог, а в Санкт-Петербурге он вообще отменен.
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Также пенсионеры освобождены от налога на каждый из видов недвижимого имущества. Это касается налогов на квартиру, дом, гараж, постройку до 55 квадратных метров и т.д. Земельным сбором не облагаются 6 соток, об этом пишет pensnews.ru.
А если пенсионер обратится с имущественным иском к Социальному фонду (бывший ПФР), то можно не платить госпошлину. Отмечается, что в таком случае сумма судебной претензии должна быть не более миллиона рублей.