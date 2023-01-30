Пушистые помощники: психолог перечислила неожиданные болезни, которые могут лечить кошки

Психолог Ирина Леонова рассказала, какие болезни может помочь вылечить... кошка! Специалист напомнила, что эти животные облегчают состояние пациентов при неврозах, снижают уровень стресса, а также помогают при заболеваниях сердца.

Усато-хвостатые помогают детям с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП лучше социализироваться. Эксперт также уточнила, что эффективнее всего лечебный эффект виден, если животное и владелец сильно привязаны друг к другу.