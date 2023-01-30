Пушистые помощники: психолог перечислила неожиданные болезни, которые могут лечить кошки

Коты

Коты. Фото: Global Look Press

В частности, хвостатые способствуют лучшей социализации детей с аутизмом.

Психолог Ирина Леонова рассказала, какие болезни может помочь вылечить... кошка! Специалист напомнила, что эти животные облегчают состояние пациентов при неврозах, снижают уровень стресса, а также помогают при заболеваниях сердца.

Усато-хвостатые помогают детям с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП лучше социализироваться. Эксперт также уточнила, что эффективнее всего лечебный эффект виден, если животное и владелец сильно привязаны друг к другу.

Нежное поглаживание кошки в течение 15 минут способно восстановить сердечный ритм и стабилизировать давление. Во многом это происходит из-за того, что при контакте с животным у человека начинает вырабатываться окситоцин, гормон любви, пишет издание News.ru.

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По словам Леоновой, кошки также оказывают эмоциональную поддержку при расставаниях, жизненных потрясениях и утратах, конечно, если ранее к ним хозяин также проявлял доброту.

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