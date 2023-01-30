Пушистые помощники: психолог перечислила неожиданные болезни, которые могут лечить кошки

Психолог Ирина Леонова рассказала, какие болезни может помочь вылечить... кошка! Специалист напомнила, что эти животные облегчают состояние пациентов при неврозах, снижают уровень стресса, а также помогают при заболеваниях сердца.
Усато-хвостатые помогают детям с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП лучше социализироваться. Эксперт также уточнила, что эффективнее всего лечебный эффект виден, если животное и владелец сильно привязаны друг к другу.
Нежное поглаживание кошки в течение 15 минут способно восстановить сердечный ритм и стабилизировать давление. Во многом это происходит из-за того, что при контакте с животным у человека начинает вырабатываться окситоцин, гормон любви, пишет издание News.ru.
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По словам Леоновой, кошки также оказывают эмоциональную поддержку при расставаниях, жизненных потрясениях и утратах, конечно, если ранее к ним хозяин также проявлял доброту.