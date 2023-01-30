Хорошие новости: в России предложили вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров

Российские власти предложили вернуть практику индексации пенсий для работающих пенсионеров. По мнению сенатора Василия Иконникова, это будет стимулировать их возвращаться на работу и в целом улучшать экономику страны.

Он подчеркнул, что люди с опытом и необходимыми навыками всегда ценны. Однако работодатели часто упускают их из-за того, что пожилые люди не заинтересованы в рабочем процессе.