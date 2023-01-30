Хорошие новости: в России предложили вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров

Российские власти предложили вернуть практику индексации пенсий для работающих пенсионеров. По мнению сенатора Василия Иконникова, это будет стимулировать их возвращаться на работу и в целом улучшать экономику страны.
Он подчеркнул, что люди с опытом и необходимыми навыками всегда ценны. Однако работодатели часто упускают их из-за того, что пожилые люди не заинтересованы в рабочем процессе.
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«Понятно, что в первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает средств на питание и медобслуживание, а также оплату жилищно-коммунальных услуг», — цитирует сенатора РИА Новости.
Как отметил сенатор, возвращение индексации значительно улучшит благосостояние пенсионеров.