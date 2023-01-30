Хорошие новости: в России предложили вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press

Как считает сенатор, возвращение индексации значительно улучшит благосостояние граждан.

Российские власти предложили вернуть практику индексации пенсий для работающих пенсионеров. По мнению сенатора Василия Иконникова, это будет стимулировать их возвращаться на работу и в целом улучшать экономику страны.

Он подчеркнул, что люди с опытом и необходимыми навыками всегда ценны. Однако работодатели часто упускают их из-за того, что пожилые люди не заинтересованы в рабочем процессе.

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«Понятно, что в первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает средств на питание и медобслуживание, а также оплату жилищно-коммунальных услуг», — цитирует сенатора РИА Новости.

Как отметил сенатор, возвращение индексации значительно улучшит благосостояние пенсионеров.

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