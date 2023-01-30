Доход родителя не влияет: появилась возможность получить пособие на ребенка

Стало известно, что семьи мобилизованных смогут получить от государства материальную помощь. При этом у военнослужащего может быть любой доход.

Зарплата самого мобилизованного никак не повлияет на получение пособия. Если его семья соответствует критериям малообеспеченной, она может претендовать на помощь от государства. За выплатой может обратиться даже беременная женщина.

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Выплата предназначена на каждого ребенка до 17 лет. Такое пособие рассчитано на семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Размер выплаты будет варьироваться от 50% до 100% от прожиточного минимума, сообщили в «Объясняем.рф».